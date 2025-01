Novo filme da Mauricio de Sousa Produções resgata memórias afetivas do público com um de seus mais queridos personagens

Em 1963, ainda como coadjuvante, Chico Bento estreava nas histórias em quadrinhos de Mauricio de Sousa, ainda no jornal Folha de São Paulo, tendo sua revista própria lançada em 1982. Agora, mais de 60 anos após sua estreia, o caipira mais amado dos quadrinhos nacionais vai para as telonas com o filme ‘Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa’, que estreia nesta quinta-feira (9).

Tudo começa com mais um dia comum para Chico, que acorda para mais um dia na Vila Abobrinha, cidade rural ficticia da Turma do Chico Bento, focado em conseguir subir em “sua” amada goiabeira, para pegar a fruta sem a permissão de Nhô Lau, dono da árvore e das terras. Mas o que ele não esperava é que a goiabeira estaria ameaçada pela construção de uma estrada na região, que contará com uma pavimentação pela propriedade de Nhô Lau bem onde a árvore está localizada.

Focado em salvar a árvore, Chico Bento reúne seus amigos Zé Lelé, Rosinha, Zé da Roça, Tábata, Hiro e toda a comunidade para acabar com o projeto da família de Genezinho e Dotô Agripino. Com a turminha se metendo em diversas confusões, Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa traz uma aventura que irá tirar o sossego e a tranquilidade da Vila Abobrinha.

Com direção de Fernando Fraiha (‘Ninguém ta olhando’) e produção de Daniel Rezende (‘Turma da Mônica Laços’) o filme conta com Luis Lobianco, Augusto Madeira, Davi Okabe, Pedro Dantas, Enzo Henrique, Lorena Oliveira, Anna Júlia Dias e Isaac Amendoim estreando no cinema dando vida a Chico Bento.

Novo rostinho

Um dos destaques do filme é a escalação de Isaac Amendoim. Conhecido das redes sociais, o menino de nove anos é um ‘influencer rural’, e acumula 4,6 milhões de seguidores nas redes sociais, com vídeos que mostram sua rotina em casa, na zona rural mineira, de um jeito leve e espontâneo.

Assim como em seus vídeos, já pelo trailer é possível ver que Isaac consegue transmitir o bom humor e inocência infantil, com os traços da vivência rural, que valorizam mais um bom dia de trabalho, a natureza e seus animais e sua preciosa goiaba. Caracterizado com sua camiseta amarela e chapéu de palha, é como ver o Chico dos quadrinhos ao vivo e a cores.

Desde o fogão a lenha, os animais da fazenda, o canto do galo e as notícias do rádio, tudo te transporta para o interior, em outro tempo, mas com preocupações bem atuais como desmatamento e preservação ambiental. O próprio Mauricio de Souza já comentou que Chico Bento é um dos personagens mais fortes da turma, devido ao ambiente em que vive. “Uma roça gostosa, no meio do mato, nadando no Ribeirão”, argumenta.

Consagradas

Outros nomes que marcarão presença no longa são os de Débora Falabella e Taís Araujo. A primeira dará vida a Professora Marocas, personagem recorrente dos quadrinhos, que precisa aguentar as fugas de Chico e suas histórias durante a aula.

“Eu sempre gostei de atuar com criança. Acho que é muito interessante, principalmente quando elas são bem dirigidas, como foi o caso das crianças do filme. Elas tiveram um trabalho de preparação muito interessante com Fernando, então todas conseguiram imprimir uma naturalidade muito grande, além disso, todos têm um brilho enorme,” afirmou a atriz em entrevista para a Biônica Filmes.

Já Araujo viverá a goiabeira querida de Chico, que possui uma forte ligação com o menino, responsável por compartilhar sua sabedoria com o pequeno. Em foto de divulgação é possível dar destaque ao figurino da atriz, criação do estilista Ronaldo Fraga. Para a Folha de São Paulo, Araujo disse que Chico é parte da rotina da família.

“A gente pode ter um progresso inteligente, pensando na nossa continuidade e que uma árvore de pé vale muito mais que uma árvore no chão. Acho a mensagem linda e muito importante”.

Curiosidades

Num estilo bem Stan Lee, Mauricio de Souza fará uma ponta no filme, em cena em que desenha o personagem. Segundo Fraiha, o autor e cartunista acompanhou a produção de perto. “Ele é um grande guardião de seu legado, lutando a cada momento para o Chico Bento fosse engraçado, emocionante e tivesse uma mensagem”.

Durante a última edição da CCXP (Comic Con Experience), o filme ganhou um painel especial, com a presença do diretor e do elenco, com exibição especial do filme para convidados. Em entrevistas no painel, Fraiha também contou sobre a jornada de encontrar o cenário perfeito para realizar a adaptação. Isso porque o idealizador queria achar uma goiabeira que estivesse posicionada de maneira estratégica, perto de uma casa, com uma vista privilegiada do horizonte.

“Foi puxado. É um processo muito específico, basicamente entrar num carro e ficar vários meses rodando”, contou ele. “A gente precisava de uma goiabeira que tivesse um pôr-do-sol com uma casinha no fundo, algo muito específico. Foi um processo lindo de descobrir lugares e conhecer pessoas.”

Recepção

Desde os gritos e aplausos do público na Comic Con, até as pré-estreias realizadas em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e Belo Horizonte, já é inegável o sucesso e impacto que o longa trará para o mercado, tendo inclusive sua sequência já anunciada.

Juliana Melguiso, do portal Jovem Nerd, destaca a atuação de Isaac Amendoin, e a simplicidade certeira do filme.

“No papel de Chico Bento, o ator e influenciador usa e abusa de seu carisma para conquistar o público. É quase impossível não se encantar com o ator vivendo alguém que todos nós conhecemos desde criança”, comenta.

“A história pode não ser das mais complexas, o que é ótimo por se tratar de um filme infanto-juvenil, mas isso não quer dizer que sua simplicidade é algo negativo. Pelo contrário, é nesse simples que nos encontramos com o protagonista, que nos faz ter uma ligação a mais com sua história”. Melguiso ainda arrisca dizer que ‘Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa’, é “uma das melhores adaptações infantis da década”.

“Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa prova – mais uma vez – a força de Mauricio de Sousa na cultura pop nacional e o potencial de seus personagens em estrelar novas histórias, em vários formatos e para diversas gerações. É uma aventura perfeita para as férias, para juntar a família no cinema e mostrar que sim, nós também temos as nossas próprias franquias que merecem lotar os cinemas”, comenta Alexandre Almeida, do Omelete.

“É um filme que pode ser visto pela família toda. As reflexões sobre valores e relações sociais são tão sutis, que o tom de farsa ajuda a manter a obra fiel aos quadrinhos e, ao mesmo tempo, acessível a crianças, jovens e adultos”, diz Pedro Sbragia, da Folha de São Paulo.

“O filme consegue mergulhar no Brasil profundo e caipira, sem parecer nostálgico e ingênuo. A resolução do conflito passa uma mensagem de que sozinhos no mundo não vamos conseguir impedir nossa autodestruição e pondera sobre a ideologia neoliberal nefasta do progresso”, completa.

Por Carolina Rampi

