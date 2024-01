Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo apreende menor por adquirir moeda falsa online

Na última terça-feira, (30), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo, com o suporte da Polícia Federal, conduziu uma operação que resultou na apreensão de um menor de idade envolvido na compra de cédulas falsas pela internet.

A ação teve início a partir de informações repassadas pela Polícia Federal à Unidade Policial, indicando que um adolescente de 15 anos havia adquirido notas falsificadas da moeda nacional por meio da internet.

Após receber a denúncia, uma equipe da Delegacia de Ribas do Rio Pardo iniciou as investigações, culminando na abordagem do menor no exato momento em que ele recebia a correspondência contendo as cédulas falsas. Durante a abordagem, foram apreendidos R$ 1.200,00, distribuídos em dez cédulas falsificadas da moeda nacional.

De acordo com as informações obtidas, as notas foram adquiridas pelo adolescente por meio de um grupo no aplicativo Telegram. O pagamento, no valor de R$ 140,00, foi realizado através da modalidade Pix.

O menor envolvido foi encaminhado à delegacia para a realização dos procedimentos legais pertinentes ao caso. A ação evidencia a eficácia da colaboração entre as forças policiais locais, destacando a importância do trabalho conjunto para combater atividades ilícitas, especialmente aquelas realizadas no ambiente virtual.

A Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo reforça o compromisso em coibir práticas criminosas e alerta a população sobre os riscos envolvidos na compra de produtos ilegais pela internet. A utilização de cédulas falsas representa uma ameaça à estabilidade econômica e financeira, além de configurar crime previsto em lei.

