Águas Guariroba esclarece origem e qualidade da água distribuída em Campo Grande

Confira a nota completa:

A Águas Guariroba, responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de Campo Grande, esclarece que não realiza captação de água no córrego Imbirussu. Portanto, a água distribuída na cidade não é proveniente do córrego Imbirussu, como mencionado de forma errônea em jornal local. A concessionária esclarece ainda que as fontes de captação da água que chega até as torneiras do campo-grandense são: Córrego Guariroba (34%), Córrego Lageado (16%) e mais de 150 poços subterrâneos profundos (50%). Além disso, antes de ser distribuída, a água passa por rigoroso sistema de tratamento, que envolve seis processos. E, para garantir a qualidade da água em todos as etapas do abastecimento, a Águas Guariroba ainda coleta amostras de água em mais de 300 pontos cidade e verifica 114 parâmetros em laboratório, realizando mais de 500 mil análises por ano.

