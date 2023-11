Polícia Civil de MS prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio em Eldorado

Na madrugada do último sábado (4), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Eldorado-MS, efetuou a prisão em flagrante de um homem de 46 anos pela prática de tentativa de feminicídio. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (3), em uma estrada rural situada na Aldeia Serrito, na cidade de Eldorado, interior do Estado.

Segundo informações apuradas pelas autoridades, o agressor, motivado por ciúmes, desferiu sete golpes de faca contra sua esposa, atingindo o tórax e os braços da vítima. A mulher, gravemente ferida, recebeu os primeiros socorros no hospital local e foi posteriormente transferida em estado crítico para o Hospital da Vida, em Dourados.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, uma equipe da Delegacia de Eldorado foi enviada até a Aldeia, onde conseguiu localizar e prender o suspeito. Durante entrevista com os policiais, o homem confessou o crime, alegando que agiu por motivos passionais.

Serviço

Em caso de denúncia, ligue 180 para a Central de Atendimento à Mulher – a qual presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgão competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher.

O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.

Com informações da Depac

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: