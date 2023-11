Corumbaense vence a Portuguesa de virada e dorme na liderança do Estadual Série B

Jogando em casa, o Corumbaense venceu a Portuguesa por 2 a 1 e pula para a liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B. O Galo Carijó se encontra na tabela com sete pontos em quatro jogos e sai na frente para a vaga na série A do Estadual para 2024. O jogo foi na tarde de sábado (04), no estádio Arthur Marinho.

Os gols da partida foram de Coruja para a Portuguesa no primeiro tempo; Marquinhos e Pablo viraram para a equipe de Corumbá. A Portuguesa segue na segunda colocação, e sonha vivo na disputa para a vaga na série A do estadual.

