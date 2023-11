Policiais encontram maconha avaliado em R$1,5 milhões em veículo roubado

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na tarde de ontem (05), com mais de 600 quilos de maconha, avaliados em R$1,5 milhões, em um veículo roubado, próximo a Dourados, a 313 quilômetros de Campo Grande.

A apreensão dos entorpecentes aconteceu durante uma fiscalização, quando um GM Agile foi parado pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Aos policiais, o homem acabou confessando o transporte de maconha. Ele ainda disse que pegou o material no Paraguai e deixaria em Dourados.

No interior do Agile, que tinha registro de roubo em São Paulo, foram encontrados 576 quilos de maconha e 36 quilos de skunk. Em checagem aos documentos, foi constatado que as placas que eram usadas também são falsas.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

