Polícia Civil de MS participa da operação “Efeito Helicóptero” contra organização criminosa

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul se uniu à Polícia Civil de Pernambuco em uma operação de grande envergadura denominada “Efeito Helicóptero”. Esta ação, em parceria com a Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (DIOPI/SENASP), faz parte do Projeto IMPULSE, inserido no Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (ENFOC/MJSP). A operação visa a identificação e desarticulação de uma organização criminosa envolvida em crimes de tráfico de drogas, financiamento do tráfico e lavagem de dinheiro em todo o Brasil.

A investigação que levou a essa operação começou em outubro de 2022 em Pernambuco e se estendeu para diversos estados do país. No total, estão sendo cumpridos 66 mandados de prisão, 84 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de medidas como o sequestro de veículos e imóveis, bloqueio judicial de ativos financeiros e criptoativos, e a revogação do registro e/ou porte de armas de fogo. Todos esses mandados foram expedidos pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Recife-PE.

A operação mobiliza um efetivo de 340 policiais civis de Pernambuco, incluindo delegados, agentes e escrivães, além de contar com a colaboração de policiais federais e civis de outros estados. Até o momento, a operação já resultou na prisão de 27 pessoas em Pernambuco, com a execução de 17 mandados de prisão no mesmo estado. Além disso, fora de Pernambuco, foram efetuadas 4 prisões e cumpridos 48 mandados de prisão, com apreensão de R$ 120 mil, cinco armas de fogo, 18 celulares, diversas munições de fuzil, equipamentos eletrônicos, cartões de banco, maquinetas de cartão, entre outros itens relacionados às atividades ilícitas da organização criminosa.

No Mato Grosso do Sul, a execução dos mandados está sendo realizada pelas Regionais de Corumbá e Naviraí. O balanço geral da operação será divulgado pela Polícia Civil de Pernambuco, revelando o impacto significativo na desarticulação dessa organização criminosa que operava em âmbito nacional.

Com informações da Depac

Leia mais: