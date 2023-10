Presidente da FCDL-MS participa do VI Fórum Nacional do Comércio em Brasília

Na manhã desta quarta-feira (25), a presidente da FCDL-MS Inês Santiago participou do segundo dia do Fórum Nacional do Comércio em Brasília. Evento que reúne parlamentares e as principais lideranças do setor produtivo nacional para debater as demandas e perspectivas do varejo em todo país.

“Sustentabilidade, inovação e inclusão são os vetores do neo varejo, é de extrema importância a atualização do nosso setor para atender as demandas do novo modo de consumo”, analisa a presidente durante o evento.

O VI Fórum Nacional do Comércio, evento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) desde 2013, completa uma década promovendo o diálogo construtivo entre o setor empresarial e os principais atores políticos nacionais. Acesse também: Aumento no benefício Mais Social vai movimentar R$ 8,1 milhões na economia

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da assessoria