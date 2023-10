Polícia Civil de MS apreende 1,5 tonelada de maconha em Mundo Novo

Nesta segunda-feira (23), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), desencadeou a operação SULMaSSP, resultando na apreensão de uma tonelada e meia de maconha em Mundo Novo, MS. A ação culminou na prisão em flagrante de dois homens e uma mulher por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A operação teve início após a Polícia Civil receber informações sobre uma chácara em Mundo Novo, que supostamente servia como ponto de armazenamento de grande quantidade de drogas, além de testemunhar a intensa movimentação de veículos com placas paraguaias na área.

Os investigadores se dirigiram até o local para averiguar a denúncia e, ao chegarem, se depararam com dois indivíduos em uma Pick Up FIAT/Strada, com placas paraguaias, que estavam prestes a deixar a propriedade. Esses homens, de 19 e 23 anos, alegaram que estavam lá apenas para coletar esterco de carneiro a pedido de uma mulher de 24 anos, que era a proprietária do veículo.

Durante a abordagem, os policiais perceberam um forte odor de maconha vindo da residência. Ao investigar a casa, constataram que praticamente todos os cômodos estavam abarrotados de fardos de maconha. Os dois indivíduos foram presos, e a equipe policial localizou a mulher que havia coordenado as ações dos jovens, efetuando também sua prisão.

Os três suspeitos foram conduzidos para a sede da DEFRON em Dourados, MS, juntamente com a grande quantidade de entorpecente e o veículo apreendido. Todos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. A quantidade total da maconha apreendida alcançou 1.526 kg.

Serviço

A DEFRON mantém um canal direto com o cidadão para esclarecer dúvidas e receber denúncias anônimas, disponibilizando o telefone (67) 99208-8808. O sigilo é garantido, e o serviço opera 24 horas por dia, sete dias por semana.

Com informações da Depac

