Feira de de Livros em Frankfurt leva obras vindas da China

Na 75ª edição da renomada Feira do Livro de Frankfurt, que teve início na última quarta-feira, as mais recentes publicações vindas da China se destacaram como uma oportunidade valiosa para leitores de todo o mundo compreenderem as ideias por trás da Iniciativa do Cinturão e Rota (ICR) proposta pelo país asiático.

Paralelamente ao evento literário, a China realizou a terceira edição do Fórum do Cinturão e Rota para Cooperação Internacional, que atraiu a atenção de diversos especialistas e leitores internacionais presentes na feira do livro.

Cord Eberspaecher, sinólogo e historiador alemão, comentou sobre a crescente importância da ICR: “Em apenas 10 anos, a ICR se tornou um novo conceito e prática para a cooperação entre a China e o resto do mundo”, afirmou durante a feira.

Eberspaecher fez referência a um livro intitulado “A Iniciativa do Cinturão e Rota,” que contém discursos do presidente chinês Xi Jinping sobre a iniciativa. Ele destacou que os objetivos mencionados no livro foram amplamente alcançados, abrangendo melhorias na comunicação política, conectividade rodoviária, comércio livre, circulação monetária e entendimento mútuo entre as nações. O livro reúne comentários de Xi sobre a iniciativa entre 2013 e 2018, com 42 artigos extraídos de discursos e comentários públicos proferidos pelo líder chinês.

Burkhard Risse, especialista em tradução da Editora de Línguas Estrangeiras da China, observou que, durante a tradução do livro, encontrou diversos conceitos e expressões novas relacionadas à iniciativa. A versão em alemão do livro visa auxiliar os leitores da língua alemã a compreender mais profundamente essas ideias.

A Feira do Livro de Frankfurt, sendo o maior evento literário do mundo em número de editoras representadas, concentrou-se nos temas mais urgentes relacionados à literatura e à sociedade. Durante o evento, o ex-presidente esloveno Danilo Turk enfatizou a ascensão pacífica da China nas últimas décadas como a característica mais importante da mudança global, descrevendo-a como “uma mudança muito positiva”.

Ele destacou que a China está contribuindo não apenas para o progresso econômico mundial, mas também para a criação de esperança em relação ao avanço global. A presença dos livros chineses na feira representa uma oportunidade única para o mundo compreender melhor a visão e as realizações da China na Iniciativa do Cinturão e Rota, tornando-se uma plataforma para o compartilhamento de ideias e conhecimento em um cenário literário internacional.

Com informações do Portal XINHUA Português

Leia mais: