Polícia Civil cumpre mandados de prisão relacionados ao tráfico de drogas

A Polícia Civil, por intermédio da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), no âmbito da Operação Hórus, cumpriu dois mandados de prisão relacionados ao tráfico de drogas nas duas últimas semanas.

Um dos mandados foi de um homem, de 31 anos, preso no Parque dos Jequitibás em Dourados, pelo mandado de prisão oriundo de sentença condenatória com pena aplicada de quinze anos e dois meses de reclusão em regime fechado. Também foi cumprido o mandado de um presidiário, de 45 anos, sentenciado dentro de uma penitenciária em São Paulo, local em que já estava detido pela prática do crime de tráfico de drogas, atualmente ele irá cumprir uma pena de vinte anos e cinco meses de reclusão em regime fechado.

Ambas condenações estão relacionadas a investigação da DEFRON que realizou a prisão de um criminoso, de 28 anos, na BR 376, transportando 1.766kg de maconha em uma carreta carregada com vidro, em 2019. No desenrolar das investigações, foi constatado que os dois homens presos tinham envolvimento com a droga apreendida.