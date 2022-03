Celso Portiolli está com cancêr de bexiga e volta apresentar programa

O apresentador Celso Portiolli, 54, em dezembro de 2021, revelou sobre o diagnostico de cancêr de bexiga. No mesmo mês Celso falou bem pouco do assunto e voltou a falar no mês passado (18), com um video no hospital postado nas redes sociais.

O apresentador está em tratamento e já voltou a apresentar seu programa na televisão, dia 06 de março.

“Estou aqui no meu tratamento. Quero agradecer a todos que estão fazendo orações, muito obrigado. Estou muito forte, estou com minha ligação direta com Deus, agradecendo sempre a Deus por tudo, pela saúde, pelo tratamento. Quero agradecer às orações de tanta gente, tanto carinho, agradecer ao doutor Fernando Maluf, grande médico, grande amigo, a essa equipe maravilhosa”, declarou Celso.

Celso tem um carinho enorme pelo Dr Fernando Maluf e demonstra isso nas redes sociais. “Quando fiquei sem chão, não sabia para onde ir, para onde correr, ele me acolheu, acalmou meu coração, me deu esperança e sempre com a palavra CURA para me dizer. Muito obrigado Dr Fernando Maluf, irmão que a vida me deu.”disse o apresentador na publicação do seu instagram.