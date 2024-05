Bombeiros de MS atuam no combate a dois incêndios florestais, no Pantanal e em Naviraí

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul atua em dois incêndios florestais ativos no estado, no Pantanal – na divisa com o Mato Grosso – e no município de Naviraí. A região pantaneira, próximo ao Rio São Lourenço, estava sob monitoramento presencial e por satélites desde o fim do mês de abril, quando o incêndio foi identificado no Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense, no estado vizinho.

Porém, desde ontem (7), o foco passou para o lado sul-mato-grossense do bioma, por conta das condições climáticas adversas no local, com temperatura acima da média para o período e baixa umidade relativa do ar, além de ventos com velocidade significativa, contribuindo para a propagação do fogo. As equipes utilizaram motobomba para combater as chamas na área atingida pelo incêndio, que continua monitorada.

Em Corumbá, o Corpo de Bombeiros Militar mantém duas equipes para acompanhar a queima controlada na base da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), na área conhecida como Passo do Lontra, no Pantanal da Nhecolândia.

Já em Naviraí, a equipe de solo mantém o trabalho de monitoramento e combate aos focos próximos aos assentamentos e a BR-487. E nos municípios de Costa Rica e Porto Murtinho, equipes realizam visitas nas propriedades rurais, para orientar ações preventivas e reforçar a importância da união dos proprietários rurais e do poder público no combate aos incêndios florestais.