Tempo estável e quente prevalece em MS, com risco de chuvas isoladas

A quinta-feira (9) em Mato Grosso do Sul será mais um dia de tempo estável e quente, com a temperatura máxima podendo atingir os 34ºC em algumas regiões do Estado. Apesar da previsão de céu ensolarado, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) alerta para um pequeno risco de chuvas isoladas em algumas áreas.

De acordo com o Cemtec, há uma baixa possibilidade de chuvas em áreas isoladas de Porto Murtinho, no oeste, e no extremo sul do Estado. Essas chuvas, se ocorrerem, devem ser pontuais e não devem interferir significativamente nas condições climáticas gerais da região.

A persistência de uma intensa massa de ar quente e seco continua a impedir o avanço das frentes frias para outras regiões do Estado, mantendo o clima predominantemente quente e seco. Esta condição climática tem sido uma característica marcante nos últimos dias em Mato Grosso do Sul.

Campo Grande iniciou a quinta-feira com poucas nuvens no céu e registrou temperatura mínima de 22ºC. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista para hoje na Capital é de 32ºC.

Outras cidades do Estado também devem enfrentar altas temperaturas. Água Clara, Coxim e Aquidauana podem registrar máximas de 34ºC, enquanto em Corumbá, Maracaju e Três Lagoas, a temperatura máxima prevista é de 33ºC.

Já em Paranaíba, São Gabriel do Oeste, Bonito e Costa Rica, as máximas devem girar em torno dos 31ºC. Porto Murtinho, por sua vez, pode alcançar os 30ºC.

Diante desse cenário, a recomendação é que a população se mantenha hidratada e evite a exposição prolongada ao sol, especialmente nas horas de maior calor. É importante também ficar atento aos avisos meteorológicos e seguir as orientações das autoridades locais em caso de mudanças repentinas nas condições climáticas.

Com informações do Inmet e Cemtec.

