Para a Fundtur/MS, Circuito Gastronômico ‘Isto é MS’ fortalece ações de apoio ao turismo

Em sua segunda edição e agora com a participação de quatro cidades (Campo Grande, Bonito, Corumbá e Três Lagoas), o Circuito Gastronômico “Isto é Mato Grosso do Sul – Sabores da Terra” coloca em destaque a rica culinária regional e suas influências fronteiriças e se posiciona estrategicamente entre as ações desenvolvidas pelo Governo de Mato Grosso do Sul no fomento da culinária na cadeia do turismo.

Apoiando a iniciativa da Companhia de Gás de MS (MSGAS), patrocinadora do evento, a Fundação de Turismo de MS (Fundtur) trabalha a gastronomia como um produto diferenciado do Estado, divulgando o segmento inclusive em feiras nacionais e internacionais. Para o diretor-presidente da fundação, Bruno Wendling, o Circuito Gastronômico muito contribui para aumentar o fluxo turístico e valorizar a criatividade dos chefs.

“É uma satisfação apoiarmos pela segunda vez esse evento, que é novo, mas vem mostrando seu valor e seu potencial, de encontro de nossas estratégias de fortalecer a gastronomia regional, somando às ações de promoção e divulgação do nosso turismo”, frisou. “Esperamos que amplie a participação de restaurantes e aumente os negócios com o fluxo de pessoas que estarão visitando as cidades durante o festival.”

Inscrições

O Circuito Gastronômico “Isto é Mato Grosso do Sul – Sabores da Terra” será realizado de 6 a 21 de maio, uma ótima oportunidade para os estabelecimentos divulgarem o seu negócio, serem vistos pelo público-alvo e contribuírem para atrair maior número de turistas ao Estado. A população e os visitantes vão se deliciar com os sabores e a autenticidade dos ingredientes regionais.

O circuito contará com a curadoria de dois chefs renomados: Paulo Machado, embaixador internacional do evento e um dos expoentes da riqueza gastronômica brasileira, e o bonitense Felipe Caran, que atuará como embaixador sul-mato-grossense. Os estabelecimentos (restaurantes, bares, hamburguerias e cafés) podem se inscrever até 8 de abril e a meta é atingir 120 participantes

A realização está a cargo de Márcia Marinho, que atua no segmento como hunter de novos nomes de chefs, produtos e estabelecimentos e criadora de um dos maiores portais de gastronomia do Estado (Saborise) e do Festival de Carnes de MS; José Marques, apresentador de Festas e Eventos TV, veiculado no site Campo Grande News, TVMS Record e CBN Campo Grande, e realizador do Noiva Fashion e do KidsfashionMs; e do Sindha/MS (Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Mato Grosso do Sul).

Passaporte

Conforme o regulamento, os estabelecimentos inscritos terão que desenvolver um prato com pelo menos um ingrediente regional e pantaneiro listado: baru, pequi, guavira, nicola, carne de sol, mel de abelha nativo do Pantanal, linguiça de Maracaju, erva-mate, polvilho azedo e doce, farinha de milho saboró, galinha caipira, pintado, mocotó, miúdos, derivados de búfalo, coentro, pacu, farinha de mandioca de Furnas, palmito/guariroba, mandioca, traíra e sobá.

Na abertura do evento, no dia 6 de maio, em Campo Grande, será lançado o passaporte do Circuito Gastronômico, que consiste em um guia de bolso a ser distribuído nos aeroportos e hotéis das quatro cidades participantes, contento os estabelecimentos inscritos com endereços e seus pratos. Serão distribuídos cinco mil exemplares. A organização já iniciou o trabalho de registro dos pratos em vídeos e fotos para postagens também nas redes sociais.