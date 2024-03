Polícia Civil captura foragida com sentença condenatória por tráfico de drogas

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS, em atuação conjunta com a Delegacia de Ivinhema, capturou, nesta quarta-feira, (27),um envolvido, de 29 anos, que possuía, em seu desfavor, um mandado de prisão em razão de sentença condenatória pelo crime de tráfico de entorpecentes.

A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema/MS foi responsável por robusta investigação de crime de tráfico de drogas praticado naquele município, que culminou no indiciamento e posterior processo judicial em face da autora, no ano de 2023. Após do devido processo legal, o Homem foi condenada definitivamente a cumprimento de pena em regime fechado.

Contudo, tendo em vista a informação de que ele se encontrava em Campo Grande, a equipe da Delegacia de Ivinhema solicitou apoio do GARRAS para o cumprimento do referido mandado de prisão. Sendo assim, após levantamentos e monitoramentos realizados pela Especializada, foi possível localizar a foragida, realizando sua captura.

Com isso, o indivíduo foi conduzida ao GARRAS, onde foram realizados os procedimentos determinados pela Constituição e pela lei e posteriormente foi encaminhada a uma unidade penitenciária feminina, visando o cumprimento da pena determinada judicialmente.

Com Informações da Polícia Civil

