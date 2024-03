Judiciário de MS não terá expediente nos dias 28 e 29 de março

Em razão dos feriados da Semana Santa, não haverá expediente no Foro Judicial de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul nos dias 28 e 29 de março, quinta e sexta-feira desta semana. A portaria que disciplina o expediente forense para o ano de 2024 foi publicada no Diário da Justiça do dia 14 de dezembro de 2023.

Plantão – O plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata. Nessas ações, para serem iniciadas durante o período excepcional, o ato coator deve ter sido concretizado no período do plantão.

No Portal do Poder Judiciário de MS ( http://www.tjms.jus.br/plantao.php ), no ícone Plantão, é possível encontrar os telefones de contato dos plantonistas.

Com Informações do TJMS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais