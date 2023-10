Polícia Civil apreende quase 150 kg de crack e arma de fogo em operação contra o tráfico em Ponta Porã

Em mais uma operação bem-sucedida de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), apreendeu quase 150 kg de crack na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A ação, parte da operação “Hórus”, ocorreu nesta quarta-feira, 4 de outubro, resultando na prisão de um homem de 46 anos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS.

Durante a abordagem, a moradora, uma mulher de 43 anos, estava presente, enquanto seu marido, o suspeito de 46 anos, estava ausente. Durante as buscas na residência, os policiais encontraram um revólver calibre .38 no quarto do casal, que a moradora afirmou pertencer ao marido. Além disso, na garagem da casa, um caminhão de pequeno porte com placas paraguaias foi encontrado. Uma minuciosa inspeção revelou um fundo falso contendo uma grande quantidade de tabletes de crack.

Pouco tempo após a descoberta do entorpecente e da arma de fogo, por volta das 11 horas, o morador foi localizado pela equipe policial da DEFRON e preso em flagrante delito por armazenar drogas em sua residência.

O casal e todo o material apreendido foram encaminhados para a sede da DEFRON, em Dourados/MS, para as devidas providências. O peso total do crack apreendido foi de 142,8 kg, divididos em 136 tabletes. A droga está avaliada em cerca de R$ 4,7 milhões nos grandes centros urbanos, representando um prejuízo significativo para o tráfico de entorpecentes na região.

A Polícia Civil reitera seu compromisso com a segurança pública e encoraja a comunidade a colaborar no combate ao crime. Um canal direto de denúncias e esclarecimento de dúvidas está disponível por meio do telefone (67) 99208-8808, mantendo a confidencialidade absoluta das informações.

Com informações da Depac

Leia mais: