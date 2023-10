Preço da cesta básica apresenta variações nas capitais brasileiras em setembro

O custo da cesta básica de alimentos teve uma redução em 14 capitais do Brasil durante o mês de setembro, em comparação com agosto. As maiores quedas foram registradas em Brasília (-4,03%), Porto Alegre (-2,4%), e Campo Grande (-2,3%). Em contrapartida, as maiores altas foram observadas em Vitória (3,1%), Natal (3%) e Florianópolis (0,5%). Esses dados foram divulgados hoje (5) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que realiza mensalmente a pesquisa do preço da cesta de alimentos em 17 capitais brasileiras.

Florianópolis foi a capital que apresentou o maior custo para o conjunto dos alimentos básicos, atingindo o valor de R$ 747,64, seguida por Porto Alegre (R$ 741,71), São Paulo (R$ 734,77) e Rio de Janeiro (R$ 719,92). Por outro lado, os menores valores foram registrados em Aracaju (R$ 532,34), João Pessoa (R$ 562,60) e Recife (R$ 570,20).

Comparando o preço da cesta básica de setembro de 2023 com o mesmo mês do ano anterior, foi possível notar queda em oito capitais, variando entre -4,9% em Campo Grande e -0,3% em Porto Alegre. Por outro lado, nove capitais apresentaram elevação nos preços, destacando-se os percentuais de Fortaleza (3,1%), Natal (3%) e Aracaju (2,6%).

Ao considerar o acumulado nos nove primeiros meses do ano, de janeiro a setembro, o custo da cesta básica diminuiu em 12 capitais, com maiores quedas em Goiânia (-10,4%), Campo Grande (-9,2%) e Brasília (-9,1%). Os maiores aumentos foram registrados em Natal (2,5%), Aracaju (2,1%) e Recife (0,9%).

Com base na cesta mais cara, observada em Florianópolis, e considerando a determinação constitucional de que o salário mínimo deve suprir as despesas de uma família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estima que o valor do salário mínimo necessário em setembro deveria ter sido de R$ 6.280,93, ou seja, 4,76 vezes o mínimo de R$ 1.320,00.

Em relação aos produtos, o preço da carne bovina de primeira teve queda em 15 das 17 capitais pesquisadas. O leite integral e a manteiga também registraram quedas em 14 capitais. O feijão carioquinha teve redução em todos os locais pesquisados. O café em pó e a batata tiveram redução em 13 das 17 capitais, enquanto o feijão tipo preto e o arroz agulhinha tiveram aumento em algumas regiões do país.

Com informações da Agência Brasil