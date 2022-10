Briga entre facções pode ter motivado execução no Guanandi

A polícia civil prendeu dois suspeitos de participarem da execução de Cristian Alcidez Valiente, de 37 anos, assassinado com três tiros em uma conveniência na rua Barra Mansa, bairro Guanandi, em Campo Grande. O crime aconteceu na última sexta-feira (21).

De acordo com as informações da polícia, Cristian estava junto com amigos em frente à conveniência, quando o autor do crime chegou a pé e efetuou os disparos. Dois tiros acertaram a cabeça da vítima. O homem fugiu o local pela mesma rua que veio.

Após o crime, equipes do GARRAS e do GOI (Grupo de Operações e Investigação) iniciaram diligencias que descobriram que um dos suspeitos, um homem de 29 anos, veio do Rio de Janeiro especificamente para realizar o crime e estava voltando para a cidade natal quando foi preso.

Em sequencia, outro envolvido, um homem de 33 anos e morador de Campo Grande, foi identificado e preso, sendo encontrado já na saída da Capital.

Os suspeitos confessaram o crime. A polícia ainda localizou um veículo, um Angus vermelho, que teria sido9 usado para o crime, em uma garagem. Foi encontrado no carro uma pistola calibre 9 mm carregada, que de acordo com os suspeitos foi utilizada no crime.

Segundo as investigações, a motivação da execução seria uma desavença em razão do tráfico de drogas, envolvendo grandes organizações criminosas. Os dois foram presos em flagrante por envolvimento em crimes de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima e por pagamento, receptação, posse irregular de arma de fogo e organização criminosa.

