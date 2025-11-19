Polícia Civil apreende grupo de adolescentes envolvidos em série de roubos de bicicletas elétricas em Três Lagoas

Uma operação realizada pela Polícia Civil de Três Lagoas desarticulou um grupo de adolescentes suspeito de praticar uma série de roubos e furtos de bicicletas elétricas na cidade. A Operação Desmanche Final, deflagrada na manhã de terça-feira (18) pela SIG (Seção de Investigação Geral) e pelo NRI (Núcleo Regional de Inteligência), mobilizou todo o efetivo das unidades especializadas e contou com apoio de informações da 3ª Delegacia de Polícia Civil.

As ações se estenderam até a noite e resultaram na identificação e condução de oito adolescentes, apontados como responsáveis por diversos atos infracionais cometidos nos últimos dias. Durante as diligências, os agentes esclareceram cerca de sete ocorrências relacionadas a crimes contra o patrimônio, sempre com o mesmo modo de atuação: grupos de três ou quatro adolescentes usando um simulacro de arma de fogo para intimidar vítimas, escolhidas geralmente por sua maior vulnerabilidade.

Três dos envolvidos foram apreendidos em flagrante por um roubo qualificado ocorrido na noite de segunda-feira (17). Segundo a polícia, o trio abordou uma mulher e sua filha de 11 anos e, mediante grave ameaça com o simulacro, subtraiu uma bicicleta elétrica. O objeto usado para intimidar as vítimas também foi apreendido.

Ao longo da operação, os investigadores recuperaram oito bicicletas elétricas, além de dezenas de peças provenientes da desmontagem de outros veículos furtados. Em depoimento, os adolescentes confessaram os atos infracionais e explicaram como agiam: após os roubos, levavam as bicicletas para diferentes casas, onde desmontavam os veículos, misturavam peças de modelos distintos e até pintavam os quadros em outras cores para dificultar o reconhecimento.

A Polícia Civil estima que o prejuízo causado pelo grupo ultrapasse R$ 25 mil.

Os três adolescentes apreendidos em flagrante foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanecem à disposição da Justiça. Pelo teor e pela gravidade das ações, eles poderão ser encaminhados para internação provisória na UNEI (Unidade Educacional de Internação).

Os demais adolescentes identificados, mas que não foram detidos em flagrante, responderão a procedimentos próprios na esfera da Infância e Adolescência, podendo também ser submetidos a internação provisória.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar possíveis receptadores das bicicletas e esclarecer outros atos infracionais que possam ter sido cometidos pelo grupo. A operação reforça o combate a crimes patrimoniais em Três Lagoas e a atuação integrada das unidades policiais na repressão a delitos que vinham preocupando moradores da região.

