Homem é atropelado e morre na BR-060 entre Campo Grande e Sidrolândia

Um homem, que não teve sua identidade divulgada, morreu após ser atropelado na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia, nesta quarta-feira (19). O acidente ocorreu por volta de 1h e resultou com o corpo da vítima dilacerado e partes espalhadas por cerca de 20 metros pela rodovia.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi a primeira a chegar ao local e encontrou o corpo já sem vida sobre a pista. Junto à vítima, estavam uma mochila, CNH (Carteira Nacional de Habilitação), um celular, R$ 32 e um medicamento. Esses objetos foram recolhidos e levados junto com o corpo para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde serão realizados exames para confirmar a identidade do homem.

A Polícia Civil foi acionada cerca de uma hora após o ocorrido e, conforme o boletim de ocorrência, há indícios de que o acidente tenha sido provocado pela própria vítima. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

O caso segue sob apuração pelas autoridades.