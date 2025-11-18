Dois homens são mortos a tiros em frente a lava rápido em Ponta Porã

Dois homens ainda não identificados foram executados a tiros na tarde desta terça-feira (18), em frente a um lava rápido localizado no Jardim Marambaia, em Ponta Porã, a 334 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, moradores da região ouviram diversos disparos e, em seguida, perceberam movimentação suspeita no local. Quando equipes de segurança chegaram, encontraram as vítimas já sem vida.

A Polícia Militar e equipes de investigação estão na área, que permanece isolada para os trabalhos de perícia. Ainda não há detalhes sobre a identidade dos homens ou a motivação do crime. O caso seguirá sob investigação.