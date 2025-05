Polícia Civil apreende cigarros contrabandeados, drogas e arma em operação no bairro Tarsila do Amara

No sábado (11), policiais civis da GARRAS (Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos) realizaram uma apreensão significativa de mercadorias ilícitas em uma residência localizada na rua Anita Malfati, no bairro Tarsila do Amara, em Campo Grande. A operação foi desencadeada após informações de que uma quantidade considerável de drogas e cigarros contrabandeados estavam sendo descarregados no local.

Ao chegarem à residência, os policiais abordaram um homem identificado como P.H.S.F, de 38 anos, que estava descarregando cigarros de origem estrangeira de um veículo estacionado no terreno. Durante a vistoria, foi identificado um veículo Vectra modificado, com apenas o banco do motorista, indicando que o carro estava preparado para o transporte de mercadorias ilícitas.

Dentro do Vectra, os policiais encontraram mais duas caixas de cigarros contrabandeados, e, após questionamento, o autor confessou que estava descarregando cigarros do Paraguai. Ele indicou que o restante da carga estava na varanda da casa e afirmou que dentro do imóvel havia drogas e uma arma de fogo.

Na sequência, a equipe adentrou a residência e encontrou uma pistola marca CANIK, calibre 9mm, com dois carregadores, 24 munições de 9mm, 16 munições de calibre 32 e três munições de calibre 38. Também foram apreendidas quatro porções de maconha, que totalizavam aproximadamente 355 gramas, além de uma balança de precisão, que indica a prática do tráfico de drogas.

Além da droga e da arma, foram apreendidos os cigarros contrabandeados, dois aparelhos celulares e o veículo utilizado para o transporte da mercadoria, o Vectra, placa HTC 6183.

P.H.S.F. foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de tráfico de drogas e contrabando. O autor permanece custodiado à disposição da Justiça.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram