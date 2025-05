Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira e comandará equipe até a Copa de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente nesta segunda-feira (12) que Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira masculina principal. O treinador italiano de 65 anos assumirá o comando da equipe com contrato válido até o fim da Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti chega para ocupar a vaga deixada por Dorival Júnior, demitido em março, e terá como primeiros desafios os confrontos das eliminatórias sul-americanas contra Equador (5 de junho) e Paraguai (10 de junho), pela próxima Data Fifa. O Brasil ocupa atualmente o quarto lugar na tabela, com 21 pontos, mesmo número do Paraguai, enquanto o Equador é o vice-líder com 23.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, celebrou a chegada do técnico multicampeão:

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro.”

Segundo a publicação do The Athletic, Ancelotti iniciará oficialmente seu trabalho no dia 26 de maio, com encontros já programados com Rodrigo Caetano, coordenador geral das seleções masculinas, e Juan, coordenador técnico. O trio definirá a lista de convocados para os dois próximos jogos das eliminatórias.

Ancelotti traz um dos currículos mais vitoriosos do futebol mundial. Ele é o maior campeão da história da Liga dos Campeões da Europa, com cinco títulos – dois pelo Milan e três pelo Real Madrid.

Ao longo da carreira, treinou clubes de peso como Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Napoli, Everton e, por duas vezes, o Real Madrid, onde acumulou troféus como:

– 2 Champions League

– 2 LaLiga

– 2 Supercopa da Uefa

– 2 Supercopa da Espanha

– 1 Copa do Rei

– 1 Mundial de Clubes

– 1 Copa Intercontinental

No último domingo (11), Ancelotti comandou o Real Madrid em sua 350ª partida à frente do clube, em um clássico eletrizante contra o Barcelona, que terminou em derrota por 4 a 3. Com o revés, o Real se distanciou do título espanhol, restando apenas três jogos na temporada (contra Mallorca, Sevilla e Real Sociedad).

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais