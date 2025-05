Com 10 mil análises por mês, laboratório monitora qualidade do tratamento de esgoto na Capital

Com mais de 94 milhões de litros de esgoto tratados todos os dias, a Águas Guariroba tem um trabalho essencial para que o meio ambiente seja preservado e o ciclo da água seja concluído da forma mais sustentável em Campo Grande.

Todos os meses, o Laboratório de Efluentes da Águas Guariroba recebe mais de 1 mil amostras e realiza mais de 10 mil análises no esgoto.

“Esse constante monitoramento é essencial para garantirmos a excelência do nosso trabalho no tratamento do esgoto. Fazemos coletas do esgoto bruto e do tratado, antes de ser devolvido à natureza”, comenta Renato Vilela, coordenador de Esgotamento Sanitário da Águas Guariroba.

O laboratório recebe amostras das duas ETEs da Capital, a ETE Los Angeles e a ETE Imbirussu.

“Além de monitorar a qualidade do nosso tratamento, nós fazemos um monitoramento na qualidade do córrego onde o efluente volta à natureza. E os resultados são muito positivos. A qualidade do córrego até melhora após o lançamento desse efluente”, completa Renato.

AVANÇO DO SANEMANTO

Atualmente 94% de Campo Grande possui cobertura da rede de esgoto, sendo que 100% do que é coletado é tratado. O avanço do saneamento segue na Capital. Neste ano a Águas Guariroba iniciou a construção da terceira ETE, que vai ampliar a capacidade de tratamento de esgoto.

A ETE Botas, localizada no Jardim Colúmbia, vai beneficiar mais de 12 mil pessoas da região norte da Capital.

Serão mais de R$ 5 milhões em investimentos na obra de infraestrutura e na ampliação da rede de esgoto na região dos bairros Nova Lima, Anache, Vida Nova e Colúmbia.

Por dia, essa nova ETE vai tratar uma média de 2 milhões de litros de esgoto.

