Polícia Civil apreende adolescente que fornecia “maconha gourmet”, em Dourados

Nesta última segunda-feira (10) um adolescente foi apreendido, após a Polícia Civil receber informações sobre a existência de um ponto de venda de entorpecentes. O caso aconteceu em uma residência próxima ao Centro de Controle de Zoonoses, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as denúncias, os indivíduos envolvidos, que são importantes elos do recebimento de drogas oriundas da fronteira, ficavam na frente do imóvel, onde realizavam a comercialização de substâncias ilícitas. Com o objetivo de apurar os fatos, a equipe policial, utilizando uma viatura descaracterizada, tentou realizar uma aproximação discreta.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram dois indivíduos sentados na calçada da residência. Contudo, devido a obras, que atrapalhavam o acesso ao imóvel, os suspeitos perceberam a presença da equipe policial. Um deles correu para dentro da residência, deixando a porta aberta, enquanto o outro permaneceu no local e foi abordado.

Durante a abordagem, o indivíduo, adolescente de 16 anos de idade, admitiu estar no local para a comercialização de entorpecentes. No mesmo momento, outro homem se aproximou em uma bicicleta, portando uma quantia em dinheiro, e informou que pretendia adquirir drogas no local.

No local foram encontrados diversos materiais relacionados ao tráfico, incluindo porções de substâncias análogas à maconha e haxixe, além de instrumentos utilizados para o preparo e fracionamento das drogas. Em especial, foi encontrado um tablete de Dry, que o adolescente disse ter custado em torno de 15 mil reais e que esperava lucrar cerca de 200 mil com a venda das porções.

Os indivíduos presentes no local foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. A ocorrência segue em investigação para a completa elucidação dos fatos.