Homem é preso com 1.800 pacotes de cigarros contrabandeados na BR-376, em Deodápolis

Carga avaliada em R$170 mil saiu de Ponta Porã e tinha como destino o Paraná, segundo a polícia

Um homem de 28 anos foi preso nesta segunda-feira (10) ao ser flagrado transportando 1.800 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai em um veículo MMC Outlander. A abordagem ocorreu na BR-376, em Deodápolis, região sul de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), o motorista tentou fazer o retorno ao avistar a barreira policial montada na zona rural do município. Ele foi alcançado durante a perseguição e detido.

Dentro do carro, os policiais encontraram a carga de cigarros. O suspeito disse que pegou o veículo já carregado em Ponta Porã e que o levaria até Terra Rica (PR), onde receberia R$2 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em cerca de R$170 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, junto com o veículo e o preso.

/

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram