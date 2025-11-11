Jovem é preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma em Dourados

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (11) um jovem de 20 anos, identificado como S.A.A., pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A ação foi realizada por equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Dourados.

A prisão ocorreu em uma residência localizada na Vila Cachoeirinha, após denúncias anônimas indicarem que o imóvel estaria sendo usado para a venda de entorpecentes. Durante o monitoramento, os policiais observaram grande movimentação de pessoas entrando e saindo do local, o que reforçou a suspeita.

Durante a abordagem, S.A.A. foi flagrado com drogas e materiais usados para o preparo e comercialização. No imóvel, foram apreendidas 11 porções de crack, totalizando 141 gramas, e 10 porções de maconha, somando 76 gramas, além de uma balança de precisão, R$ 283 em dinheiro trocado e uma arma de fogo artesanal tipo garrucha, de calibre aparentemente .36.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a sede do SIG de Dourados, onde foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.