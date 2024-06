Polícia Civil apreende 147 kg de cocaína na MS-463 em Dourados

Um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil pelo crime de tráfico de drogas. A prisão foi feita por equipes da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), na MS-463, em Dourados. No total, foram apreendidos 147 kg de cocaína.

A ação faz parte da operação “Protetor”, coordenada pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), em parceria com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

Segundo informações da polícia, estava sendo feita fiscalização na MS-463, no Trevo de Laguna Caarapã, com a finalidade de combater o tráfico de drogas, quando abordaram um ônibus de uma empresa de turismo do município de Ponta Porã, que já esteve envolvida em ocorrências relacionadas a este tipo de crime. O ônibus tinha como destino São Paulo, no entanto, havia poucos passageiros, o que não fazia sentido do ponto de vista econômico, para a realização da viagem.

Foi feita uma busca minuciosa no veículo e no tanque de combustível os policiais civis encontraram 147 tabletes de cocaína, produto que seria comercializado nos grandes centros por mais de R$ 11 milhões.

Diante dos fatos, o motorista do ônibus, foi conduzido em flagrante delito, juntamente com todo o material apreendido, para a sede da DEFRON de Dourados. O suspeito foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, sendo os demais conduzidos e ouvidos na condição de testemunha.