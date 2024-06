Ministério da Saúde planeja lançar plataforma para controle de vacinas nos municípios

Com objetivo de aperfeiçoar a cobertura vacinal, Ministério de Saúde quer implementar plataforma com dados sobre imunizantes de cada estado e município. O objetivo é facilitar a informação a população, bem como evitar a escassez de vacinas e perda de doses por prazos de validade.

Em formato de plataforma, o sistema de controle de vacinas a expectativa é de que o sistema apresente dados de estoques de imunizantes, medicamentos e insumos estratégicos para que a população de cada município possa acompanhar. Outra expectativa com a plataforma, é a de garantir uma gestão mais eficiente de distribuição das vacinas, de modo que o governo possa identificar quais municípios precisam de reforços de imunizantes, além de conseguir um acompanhamento mais efetivo do prazo de validades de vacinas.

Ministério recomenda vacinação contra gripe no inverno

Com a chegada da estação, as temperaturas começam a baixar e é neste período em que as doenças respiratórias, como a gripe e até a covid-19, chegam com força.No caso da Influenza, ainda em maio, o Ministério da Saúde recomendou a proteção de todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. A pasta já havia antecipado a campanha em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. Também ajustou a estratégia da campanha para a região Norte e já imunizou a população entre novembro e dezembro de 2023, atendendo às particularidades climáticas da região.

O ministério reforça a necessidade de que todas as pessoas se imunizem. Especialmente, as consideradas do público-alvo para a vacina. Entre elas estão: crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puérperas; idosos com 60 anos ou mais; e pessoas em situação de rua. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

Por Ana Cavalcante

