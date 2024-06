Flamengo arranca vitória sobre o Bahia para liderar o Brasileiro

O Flamengo derrotou o Bahia por 2 a 1 de virada, na noite desta quinta-feira (20) no estádio do Maracanã, e assumiu a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto, válido pela 10ª da competição nacional.

Com o triunfo, o Rubro-Negro da Gávea chegou aos 21 pontos, ultrapassando o Botafogo, que empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR na última quarta-feira (19). Já o Tricolor Baiano permaneceu com 18 pontos, na 5ª colocação.

Apesar de atuar fora de casa, o Tricolor apresentou um bom futebol nos primeiros minutos, tendo mais posse de bola e criando oportunidades de marcar com Cauly, aos seis minutos, e com Jean Lucas, aos 14. Porém, aos 22 Lorran tocou para Pedro, que apenas rolou para Gerson, que pegou forte da entrada da área para superar o goleiro Marcos Felipe.

Mas a vantagem do Rubro-Negro durou pouco. Aos 34 minutos o volante Jean Lucas enfiou a bola para Everaldo, que se livrou da marcação de Ayrton Lucas antes de bater por cobertura para superar o goleiro Rossi.

A igualdade permaneceu até os 48 minutos da etapa final, quando Gerson cobrou falta na área, onde David Luiz cabeceou para marcar o gol da vitória e da liderança do Brasileiro.

