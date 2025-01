Polícia Civil apreende 1.666kg de maconha e prende autor em flagrante em Bela Vista

A Policia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (24), um homem que não teve o nome divulgado, tranportando 1.666,6kg de maconha dentro de uma caminhonete. O caso aconteceu em Bela vista, cidade 307km distante de Campo Grande. A ação ocorreu após investigação de tráfico de drogas no município.

Após analisarem as informações do veículo utilizado, com ajuda dos dados da inteligencia, os policiais descrobriram que a camionete Toyota SW4, com placas de Contagem-MG se tratava de um “dublê”. No interior do automóvel foi encontrado 1.666,6kg de maconha. Além das drogas, a polícia civil apreendeu um rádio amador operante no interior do veículo, usados para comunicação entre traficantes. Os entorpecentes e os equipamentos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista.

O autor foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além do desenvolvimento de atividade clandestina de comunicação.