Pregador ‘cristão’ importuna passageiro e é derrubado em ônibus da Capital

homem tentou orar a força pelo passageiro dizendo que ele estava com o “diabo no corpo”. Ele ainda cometeu crime de homofobia e assédio religioso

Na manhã desta sexta-feira(24), um rapaz de 20 anos durante o trajeto cotidiano para ir ao trabalho foi importunado e coagido por um homem que “pregava” em um ônibus logo cedo.

De acordo com o social media, o homem já estava pregando e gritando alto desde o terminal General Osório e quando subiu no ônibus da linha 081 com destino a Praça Ary Coelho a situação piorou.

“Eu estava vindo pro trabalho e ele veio pregando desde o terminal falando coisas horríveis, preconceituosas, homofóbicas e racistas, isso tudo muito alto e depois veio orar por mim a força falando que eu estava com o diabo no corpo”, conta o rapaz

Ele ainda disse que o homem insistiu e continuou querendo tocar na cabeça dele. “Eu falei moço eu não quero mas o homem continuou, ele veio colocar a mão em mim a força e eu dei uma bicuda na barriga dele e depois ele veio de novo e eu dei um soco e desci do ônibus”

Outros passageiros também estariam incomodados com gritaria causada pelo homem no ônibus. “E ele não fez isso com mais ninguém do ônibus, só comigo… ele gritava, mas não falava sobre Deus, só as opiniões dele como se fossem verdade, sendo super homofóbico e racista”, finaliza o rapaz.

O rapaz conta que perdeu a cabeça porque aquilo o atiniu pessoalmente porque ele atacou a sexualidade e honra dele. Outros passageiros também ficaram incomodados com a situação e gritaria causadas pelo homem. Nervoso com a situação, o rapaz até desceu na Santa Casa, antes do ponto onde para e segiu a pé ao serviço que fica no ínicio da 14 de julho, conta o rapaz.

