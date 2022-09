Polícia Civil acaba com depósito de contrabando de cigarros

A Polícia Civil desarticulou um depósito que era usado para o contrabando de cigarros, na cidade de Mundo Novo, a 469 km de Campo Grande. A ação ainda prendeu em flagrante o autor do crime, além de recuperar dois veículos roubados.

Após receber a denúncia que o local estaria sendo utilizado como base para depósito de carregamento de drogas e outras substâncias ilícitas, a Seção de Investigações da Delegacia de Mundo Novo iniciou o monitoramento do local, onde observou intenso trânsito de pessoas e veículos.

Levando-se em conta o fluxo de pessoas, a equipe se aproximou da residência com a viatura caracterizada e, no momento em que ligou o cilibrim em direção aos veículos, 3 dos 4 ocupantes do local saíram correndo para o fundo da residência, tomando rumo ignorado.

Foi possível observar que os veículos possuíam apenas o banco do motorista, característica que indica o uso para transporte de ilícitos. Também foi visualizado algumas lonas pretas que são utilizadas para cobrir cargas indevidas. Os veículos estavam com placas falsas.

Os policiais entraram no local e já avistaram uma grande quantidade de cigarros. Uma pessoa ficou no depósito e foi conduzida em flagrante. Os indivíduos que fugiram foram identificados e responderão pelo crime de contrabando/descaminho e receptação.

