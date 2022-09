Nesse dia friozinho, que tal um bobó de frango simples?

Se você é daqueles que esfriou r já fica com preguiça de preparar o almoço, a gente do O Estado Online escolhemos a receita ideal. Um bobó de frango é sempre uma boa pedia, mas imagina um bobó de frango simples? Sem precisar demorar tanto pra fazer o molho ou até mesmo desfiar o frango? Realmente parece uma boa. Então, vamos para a receita do dia.

Ingredientes: