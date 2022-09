Com dança e música, 5º Festival Cultural do Chamamé começa hoje

Como Estado fronteiriço, Mato Grosso do Sul compartilha história e cultura com países sul-americanos. A relação é tão natural com alguns vizinhos, que símbolos de Paraguai, Argentina e Bolívia se transformaram em símbolos sul-mato-grossenses. É o caso do chamamé (ritmo criado na Argentina e muito presente no Paraguai e no Brasil).

Em 29 de junho de 2021, o chamamé recebeu o registro de bem de natureza imaterial de Mato Grosso do Sul por meio do Decreto Nº 15.708. O gênero musical passou a integrar o Livro de Registro dos Saberes, onde são inscritos conhecimentos e modos de fazer arraigados no cotidiano das comunidades. O registro é um instrumento legal de preservação, reconhecimento e valorização do patrimônio imaterial de Mato Grosso do Sul.

Nesta quinta-feira (15) delegações do Ministério da Cultura do Paraguai e Secretaria Nacional de Cultura e das províncias de Corrientes e do Chaco e da província argentina de Santa Fé, promoveram no auditório da governadoria, apresentações de música e dança de chamamezeiros para o 5º Festival Cultural do Chamamé, que será realizado até dia 18 de setembro em Campo Grande.

Para o secretário de Estado de Cidadania e Cultura, Eduardo Romero, a cultura ultrapassa fronteiras. “O chamamé é o ritmo fronteiriço e como ritmo fronteiriço ele influi e acaba envolvendo muitas conexões com a nossa cultura local. A guarânia, a polca, elas têm essa descendência, essa correlação. E a relação com a comunidade chamamezeira não se dá só nos ritmos, está na gastronomia, na moda. Mato Grosso do Sul por estar na fronteira com o Paraguai e proximidade com a Argentina, através desse festival aumenta essa integração e conexão de culturas porque a fronteira só existe para as divisões geográficas e administrativas; mas para a cultura e para os povos, não. Ela se mistura em todos os espaços”.

O 5º Festival Cultural do Chamamé será realizado na Praça do Rádio (apresentações culturais) e na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) (oficinas). A abertura oficial será nesta quinta-feira (15), às 19h30, com transmissão ao vivo pela TVE Cultura e pelas redes sociais da emissora e da TV Buenos Aires.

O Festival do Chamamé é promovido por Orivaldo Mengual, apresentador do programa de rádio “A Hora do Chamamé”, há mais de 20 anos no ar, sendo pioneiro na divulgação e promoção da cultura chamamezeira e fronteiriça no Estado. O programa é transmitido pela FM Educativa 104,7 FM e pela Rádio Web Chamamé MS (www.chamamems.com), em parceria com o Instituto Cultural Chamamé MS, FERTEL – Fundação de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul, com apoio do Governo do Estado e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.