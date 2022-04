Polícia monta operação contra golpistas que falsificam assinaturas e documentos

A Polícia Federal deflagrou hoje (19) a Operação Caligrafia, com objetivo de acabar com grupo de estelionatários em Mato Grosso do Sul e outros quatro estados. Os criminosos obtinham os dados dos titulares das contas bancárias e suas senhas com auxílio de funcionários da instituição financeira para praticarem o crime.

A investigação começou com a prisão em flagrante de um dos membros da associação criminosa, quando este tentou sacar fraudulentamente, em nome de terceira pessoa, a quantia de R$ 7 mil numa conta da Caixa Econômica Federal, em Alexânia (GO).

Cerca de 10 policiais federais dão cumprimento a 5 mandados judiciais expedidos pela 1ª Vara Criminal Federal de Anápolis (GO), sendo 3 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, nas cidades de Goiânia e Campo Grande.