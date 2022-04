Na Capital, pacientes com hemofilia agora tem Ambulatório de Coagulopatia exclusivo

Foi inaugurado hoje (19), o Ambulatório de Coagulopatias na unidade do Hemosul do Hospital Regional com disponibilidade de atendimentos multidisciplinar para os pacientes hemofílicos, com atendimentos médicos, ortopedistas, fisioterapeutas, atendimento de enfermagem que faz a infusão ou até mesmo ensina, aulas de educação física, com a finalidade de melhorar a condição de vida.

Marli Vavas, coordenadora geral da Rede Hemosul MS, fala sobre a importância do ambulatório.” É um ganho para esses pacientes terem um local de referência para eles. Hoje eles são atendidos em várias unidades de saúde, com os seus próprios médicos. Agora com esse ambulatório o espaço é único para os atendimentos desses pacientes, com disponibilidade de vários profissionais.”

A coordenadora ainda ressalta que os serviços do ambulatório estará disponíveis para todos os pacientes do Estado, de forma regular e com direito a duas consultas por ano, disponibilizados pelo Ministério da Saúde .

Além da inauguração do Ambulatório, neste mês de abril, os pacientes com hemofilia irão contar com a reabertura da piscina na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), parceira da Aphems (Associação das Pessoas Com Hemofilia de Mato Grosso do Sul) e do Hemosul, para melhoria da reabilitação física do grupo.

A proposta do ambulatório, um local com atendimento centralizado para os pacientes com coagulopatias é uma iniciativa da Rede Hemosul MS e da APHEMS, que em 2016 começou a ser elaborada e será concretizada através de parceria com o Hospital Regional.

Confira a live exclusiva do facebook de O Estado Online com inauguração do Ambulatório de Coagulopatias.

Leia mais: Novo Ambulatório de Coagulopatia oferece atendimento especializado a pacientes com hemofilia na Capital