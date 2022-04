Tacuru: Mais de 1kg de maconha escondidos em caminhão são apreendidos pela Polícia Civil

A Polícia Civil, conseguiu apreender grande quantidade de drogas, na Zona Rural de Tacuru, município que fica a 471 quilômetros de Campo Grande. Um homem também foi preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação.

De acordo com as informações levantadas, ao apurar uma denúncia anônima sobre um caminhão suspeito, na MS 295, área rural de Tacuru, os policiais encontraram o veículo carregado com 1.647 kg de maconha.

O condutor tentou fugir pela mata, contudo, as equipes das Delegacias da Polícia Civil de Tacuru e Paranhos, com apoio da Polícia Militar, conseguiram capturar e prender o motorista.

O homem, de 49 anos, informou aos policiais, que transportaria o entorpecente de Paranhos à Eldorado.

Após checagem nos sistemas da Polícia, constatou-se que o caminhão que ele dirigia foi receptado no Estado de Santa Catarina. Por isso, o autor foi preso em flagrante não só pelo tráfico de drogas, mas também pela receptação do veículo.