Polícia brasileira é acionada após desaparecimento de estudante no Paraguai

O brasileiro e estudante de medicina, Antonio Augusto Streski Manjinski, de 25 anos, está desaparecido desde o dia 4 de outubro, quando foi visto pela última vez saindo de sua residência na cidade de Mariano Roque Alonso, no distrito de Capital Central, próximo a Assunção, capital do Paraguai. A família do jovem viajou até o país, na tarde de ontem (18), para ajudar a Polícia Nacional nas buscas. A polícia brasileira também foi acionada e até o momento não há informações sobre o seu paradeiro.

De acordo com a tia do jovem, Julia Streski, relatou que a polícia paraguaia já descartou qualquer envolvimento do estudante com drogas ou atitudes ilícitas no país. ALém disso, familiares do estudante relataram que até o momento o governo federal brasileiro não prestou nenhum auxílio na localização do jovem.

Antonio Augusto é natural de Ponta Grossa, no Paraná, e mora no Paraguai desde 2016, onde cursa medicina na Universidad María Auxiliadora (Umax).

Na tentativa de localização do estudante, a Polícia Civil brasileira foi acionada pelo Setor de Investigações da Polícia Nacional. Em sua conta de twitter, o Ministério Público paraguaio informou o telefone da Polícia paraguaia que é o 911 e também do 190 e 153 que é relacionado a Polícia brasileira e também da Guarda Civil Militar da Fronteira (GCMFron).

As buscas continuam e o caso segue em investigação.

