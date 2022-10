Polícia do Paraguai encontra munições em área onde ex-vice-presidente foi sequestrado

Um carregador de fuzil e munições foram encontradas na mesma área onde o ex-vice-presidente do Paraguai, Oscar Denis Sanches, foi sequestrado. A arma pode ter sido utilizada no sequestro do político paraguaio, em Concepción, nas proximidades de Bela Vista, no Mato Groso do Sul.

O material foi localizado no retirado chamado Lata, na Fazenda Tranquerita, que pertence a Óscar e faz divisa com a fazenda Carmen de la Sierra.

O ex-vice-presidente está desaparecido desde 9 de setembro de 2020. Existe a suspeita de que ele tenha sido sequestrado por integrantes do “Exército do povo paraguaio”. Até o momento, a família não teve nenhuma confirmação de que ele ainda esteja vivo.

A Polícia trabalha com a possibilidade de que as munições encontradas pertençam ao grupo guerrilheiro, entretanto as autoridades paraguaias fará a analise do material, haja vista que também existe a possibilidade de pertencer ao próprio exército do país.

