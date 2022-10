Flamengo e Corinthians disputam grande final da Copa do Brasil; confira prováveis escalações

Flamengo e Corinthians entram em campo hoje (19) para a grande final da Copa do Brasil, no Maracanã, às 20h45. O primeiro confronto, em São Paulo, acabou empatado em 0 a 0. Qualquer nova igualdade leva a decisão aos pênaltis.

HOJE É O DIA, FIEL! PRA CIMA EM BUSCA DO TÍTULO! 🏆 🎶 É SANGUE NO OLHOOOO… 🎶 ⚽ Flamengo x Corinthians

🏆 @copadobrasil (Final – Volta)

⏰ 21h45 (horário de Brasília)

🏟 Maracanã

📺 Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV#FLAxSCCP#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/JB1RqcTQBW — Corinthians (@Corinthians) October 19, 2022

O clube carioca deve bater o recorde de público da edição, até então de 65.271 torcedores nas quartas de final contra o Athletico Paranaense, também no Maracanã. A expectativa é que tenha 68 mil pessoas para o jogo de hoje.

O Flamengo chega com determinado favoritismo devido a qualidade do elenco. Entretanto, tudo pode acontecer em uma final, ainda mais um Flamengo x Corinthians. O Timão chega com o objetivo de voltar a conquista de um grande título e trata a partida como uma das mais importantes dos últimos anos.

Além do título de expressão, a Copa do Brasil atrai pelo dinheiro. Quem vencer fica com a taça e o prêmio de R$ 60 milhões. Um valor que pode fazer diferença para o planejamento da próxima temporada.

No Maracanã, Flamengo e Corinthians se enfrentaram 46 vezes. São 29 vitórias rubro-negras, dez vitórias do Timão e sete empates. Nos gols marcados, são 82 dos cariocas contra 41 dos paulistas, totalizando 123.

Prováveis escalações para Flamengo x Corinthians

Flamengo

O “Time das Copas” de Dorival terá apenas uma mudança em relação ao primeiro jogo da final. Com a suspensão de João Gomes pelo terceiro amarelo, Vidal começará jogando. Todos os titulares foram poupados na vitória sobre o Atlético-MG, pelo Brasileiro, no último sábado.

Time provável: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Vidal, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol. Técnico: Dorival Jr.

Corinthians

O Timão chega sem nenhum problema para a decisão, sem suspensos ou machucados. A tendência é que repita os 11 que escalou no jogo em São Paulo, com Adson escalado pela ponta direita.

Time provável: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vitor Pereira.