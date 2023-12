Polícia apreende veiculo com entorpecentes em Ponta Porã

A equipe da Base Operacional de Ponta Porã, do BPMRv, apreendeu na tarde desta quinta-feira (25/05) um veículo com uma carga de entorpecentes. Os Policiais Militares realizavam fiscalização de trânsito, na MS 386, município de Ponta Porã, por volta das 16h30min, com objetivo de coibir infrações de trânsito e prevenir acidentes, quando durante abordagens a veículos, deram ordem de parada ao condutor de um VW/Gol, de cor prata, que desobedeceu e iniciou fuga pega rodovia.

A equipe da PMR realizou acompanhamento tático ao suspeito, que alguns quilômetros à frente parou o veículo e empreendeu fuga desaparecendo em uma área de lavoura de milho, sendo logo observado que o veículo estava carregado com uma carga de tabletes de sustância análoga à maconha, que após pesagem totalizaram 156 kg do entorpecente, além de invólucros com 7 kg de substância análoga à skank.

Diante dos fatos o veículo e a carga ilícita foram apreendidos e encaminhados à delegacia. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ R$ 347.000,00.

