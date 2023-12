Líder religioso é preso por abuso sexual durante atendimento espiritual

Um pai de santo, de 28 anos, foi preso em flagrante, acusado de abusar sexualmente de mulheres durante atendimento espiritual. O crime aconteceu em Dourados, a 244 quilômetros de Campo Grande, porém o suspeito foi preso em Maracaju.

Conforme informações da polícia, o autor era contratado pelas vítimas, moradoras de Dourados, para realização de atendimentos espirituais. Entretanto, o homem teria praticado diversas violências sexuais, usando da influência espiritual e dizendo que os atos eram necessários para o sucesso do trabalho.

No período de uma semana, o homem teria abusado de pelo menos duas mulheres. Durante depoimento, uma das vítimas relatou que o autor teria dito que caso ela não cedesse ao “desejo sexual” das entidades ela poderia ter problemas no futuro, inclusive a morte do marido.

As vítimas denunciaram o suspeito na Dam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados, porém o homem teria fugido horas antes para Maracaju, onde continuou a realizar os crimes. Ele foi preso em flagrante e, ainda segundo a polícia, o homem já possui ficha criminal pelos mesmos crimes, cometidos no município de Bonito.

O pai e santo deve responder por prática de violação sexual mediante fraude e o caso segue em investigação.

Serviço

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.