Polícia apreende simulacro de arma em investigação que apura estupro de adolescente em Itaquiraí

Objeto foi encontrado durante cumprimento de mandado de busca e apreensão

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão durante investigação que apura um possível crime sexual envolvendo uma adolescente em Itaquiraí.

Segundo a investigação, a vítima relatou que teria sido intimidada pelo suspeito com o uso de uma arma de fogo. A partir das informações reunidas no decorrer da apuração, a Polícia Civil solicitou à Justiça autorização para realizar buscas e localizar o objeto mencionado, além de outros materiais que pudessem auxiliar no caso.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram e apreend

eram um simulacro de arma de fogo compatível com o descrito pela vítima.

O material foi encaminhado para perícia e as investigações seguem em andamento para esclarecimento dos fatos.

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