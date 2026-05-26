Idoso é preso após ameaças contra adolescente e mãe em Itaquiraí

Foto: Divulgação
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Suspeito teria tentado intimidar família para retirada de denúncia registrada na polícia

Um homem de 62 anos foi preso preventivamente em Itaquiraí, suspeito de ameaçar uma adolescente de 13 anos e a mãe dela durante uma investigação policial.

Segundo a Polícia Civil, o investigado já era alvo de um procedimento relacionado a um possível crime contra a dignidade sexual envolvendo a adolescente.

Conforme as investigações, após tomar conhecimento da denúncia, o homem teria abordado a vítima enquanto ela seguia para a escola. Na ocasião, ele teria segurado a mão da adolescente e exigido que a família retirasse o registro feito na polícia.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito também teria ameaçado matar a adolescente e a mãe caso a denúncia não fosse retirada.

A família relatou medo diante das ameaças, principalmente porque o investigado mora próximo à residência das vítimas.

Diante das informações apuradas, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, medida autorizada pela Justiça e cumprida pelos investigadores.

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