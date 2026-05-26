Suspeito de furto é preso em Ribas do Rio Pardo

Ação cumpriu mandado de prisão preventiva contra o homem suspeito

Na manhã desta terça-feira (26), um homem de 50 anos foi preso suspeito pela prática de furto qualificado em Ribas do Rio Pardo.

O suspeito foi identificado após trabalho investigativo realizado pela equipe policial, que analisou imagens de câmeras de segurança e demais elementos. O investigado já é conhecido no meio policial pela prática de crimes patrimoniais.

As diligências foram realizadas pela Delegacia de Ribas do Rio Pardo, por intermédio do SIG (Setor de Investigações Gerais), que cumpriu o mandado de prisão preventiva.

Após diligências realizadas pela equipe de investigação, o suspeito foi localizado, preso e encaminhado para a delegacia, onde permanece.

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