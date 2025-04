Polícia apreende motocicleta com sinais identificadores adulterados na Capital

Na tarde de hoje (11), a polícia apreendeu uma motocicleta com indícios de adulteração no sinal identificador. em Campo Grande.

A polícia realizou um monitoramento de redes sociais e identificou uma motocicleta com suspeita de ser produto de crime sendo anunciada à venda.

Após diligências em fontes abertas e fechadas, a equipe policial identificou o indivíduo e, ao se deslocarem até sua residência, este esclareceu que chegou a trocar um carro por aquela motocicleta. Entretanto, apesar de ter feito o anúncio, ao verificar indícios de adulteração, desfez o negócio e a devolveu para o anunciante de 42 anos.

Os policiais, então, diligenciaram na residência do suspeito e localizaram uma Yamaha/Fazer, vermelha, com indícios de adulteração no chassi e no motor, além de estar com placa falsa. O suspeito foi levado para a delegacia.

O veículo foi apreendido e, após exame pericial, será restituído ao proprietário. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos – DEFURV.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.