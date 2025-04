Dois homens são presos por furtar comércio em Iguatemi

Na manhã de hoje (11), dois homens de 20 e 24 anos foram presos por furto qualificado de um comércio local, rompimento de obstáculo, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O comerciante foi até a polícia denunciar sobre um furto com rompimento de obstáculo ocorrido em seu estabelecimento comercial e que vários produtos alimentícios, caixa registradora e o dinheiro acondicionado foram furtados.

O homens foram encontrados transitando em uma motocicleta sem placas pelas ruas da Vila Operária. Durante a abordagem foi encontrado crack para ser revendido e a motocicleta de um dos suspeitos estava comn sinais identificadores adulterados.

Todos foram levados para à Delegacia de polícia. Denúncias para a Delegacia de Iguatemi podem ser realizadas pelo telefone: (67) 3471-1372.

